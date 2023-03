Aston Martin Lagonda Global Aktie News: Aston Martin Lagonda Global am Donnerstagmittag weit abgeschlagen

Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 6,2 Prozent auf 2,67 GBP abwärts. Der Kurs der Aston Martin Lagonda Global-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,64 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,81 GBP. Bisher wurden heute 718.297 Aston Martin Lagonda Global-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.04.2022 bei 3,87 GBP. Gewinne von 30,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,86 GBP. Der derzeitige Kurs der Aston Martin Lagonda Global-Aktie liegt somit 210,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aston Martin Lagonda Global ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Aston Martin Lagonda Global im vergangenen Quartal 315,50 GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aston Martin Lagonda Global 358,90 GBP umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Aston Martin Lagonda Global wird am 03.05.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,241 GBP je Aston Martin Lagonda Global-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aston Martin Lagonda Global-Aktie

Aston Martin-Aktie zündet Kursrakete: Aston Martin will 2023 positiven freien Cashflow schaffen

Aston Martin-Aktie im Sinkflug: Aston Martin reduziert Auslieferungsziel

Aston Martin-Aktie bricht ein: Aston Martin sichert sich Millionenbetrag zur Schuldensenkung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Registered Shs

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock