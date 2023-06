Aston Martin Lagonda Global Aktie News: Aston Martin Lagonda Global schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aston Martin Lagonda Global. Zuletzt wies die Aston Martin Lagonda Global-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,63 GBP nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Aston Martin Lagonda Global-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,63 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Aston Martin Lagonda Global-Aktie bei 3,63 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,61 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 35.060 Aston Martin Lagonda Global-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2023 bei 3,75 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aston Martin Lagonda Global-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 0,86 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aston Martin Lagonda Global-Aktie mit einem Verlust von 76,30 Prozent wieder erreichen.

Am 01.03.2023 äußerte sich Aston Martin Lagonda Global zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 315,50 GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,70 GBP in den Büchern standen.

Die Aston Martin Lagonda Global-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,243 GBP je Aktie in den Aston Martin Lagonda Global-Büchern.

