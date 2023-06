Aston Martin Lagonda Global Aktie News: Aston Martin Lagonda Global am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Aston Martin Lagonda Global gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Aston Martin Lagonda Global-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 3,46 GBP ab.

Die Aston Martin Lagonda Global-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 4,6 Prozent auf 3,46 GBP nach. Der Kurs der Aston Martin Lagonda Global-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,43 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,61 GBP. Zuletzt wechselten via London 335.868 Aston Martin Lagonda Global-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2023 bei 3,75 GBP. Der aktuelle Kurs der Aston Martin Lagonda Global-Aktie ist somit 8,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,86 GBP. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Aston Martin Lagonda Global-Aktie damit 301,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Aston Martin Lagonda Global veröffentlichte am 01.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 232,70 GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 315,50 GBP ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Aston Martin Lagonda Global am 02.08.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,243 GBP je Aston Martin Lagonda Global-Aktie.

