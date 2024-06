ASTRA 1P erfolgreich an Bord einer Falcon-9-Trägerrakete von SpaceX gestartet

SES kündigte heute an, dass der Satellit ASTRA 1P um 17:35 Uhr Ortszeit erfolgreich an Bord einer Falcon 9 von SpaceX vom Space-Force-Stützpunkt Cape Canaveral (CCSFS) in Florida, USA, aus gestartet wurde.

ASTRA 1P Successfully Launched on SpaceX’s Falcon 9 Rocket (Photo: Business Wire)

Der Ku-Band-Satellit wird die primäre TV-Orbitalposition von SES auf 19,2° Ost ergänzen und verstärken. Von dort strahlt er Inhalte für öffentliche und private Sender, Sportorganisationen und andere Inhalteanbieter an ein Publikum auf den größten europäischen TV-Märkten aus. ASTRA 1P wird außerdem die Bereitstellung von Premium-HD-Inhalten direkt an Abonnenten von HD+, der Plattform für Satellitenfernsehen in hoher Auflösung in Deutschland von SES gewährleisten.

Der von Thales Alenia Space gebaute ASTRA 1P beruht auf der zu 100 % elektrischen Spacebus-NEO-Plattform und verfügt über 80 Transponder, die in der Lage sind, 500 TV-Kanäle in HD-Qualität zu übertragen. Es handelt sich um den leistungsstärksten Satelliten bei 19,2° Ost, der nahtlos die vier gegenwärtigen Satelliten an dieser Orbitalposition ersetzen und ihre Mission übernehmen wird, 119 Millionen TV-Haushalte zu bedienen.

"Wir freuen uns, ASTRA 1P in unsere Flotte geostationärer Satelliten aufzunehmen. Er bildet die nächste Generation von Satelliten in einer unserer wichtigsten Orbitalpositionen, von der aus Inhalte für Hunderte von Millionen Zuschauern in Europa bereitgestellt werden", so Adel Al-Saleh, der CEO von SES. "Seit dem Start von ASTRA 1A im Jahr 1988 haben unsere Satelliten stets eine wichtige Rolle bei der zuverlässigen Ausstrahlung hochwertiger Inhalte gespielt. Wir sind gut aufgestellt, um unsere Kunden im TV-Bereich mit ASTRA 1P für viele weitere Jahre zu unterstützen."

Über SES

SES hat die Vision, durch die Verbreitung von Videoinhalten in höchster Qualität und die Bereitstellung nahtloser Datenkonnektivitätsleistungen beeindruckende Erlebnisse rund um den Erdball zu ermöglichen. Als führender globaler Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte besitzt und betreibt SES die weltweit einzige Konstellation aus Satelliten in der geosynchronen (GEO) und mittleren (MEO) Erdumlaufbahn, um eine weltweite Abdeckung und hohe Leistungsstärke anzubieten. Mithilfe des intelligenten cloudfähigen Netzwerks kann SES an jedem Ort zu Land, zu Wasser und in der Luft hochwertige Konnektivitätslösungen bereitstellen und ist Partner weltweit führender Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkbetreiber, staatlicher Regierungsbehörden, Konnektivitäts- und Cloud-Dienstleistern, Rundfunkanbietern, Betreibern von Videoplattformen und Inhalteanbietern. Das Videonetzwerk von SES versorgt mehr als 6.400 Kanäle und erreicht mit seiner beispiellosen Reichweite rund 363 Millionen Haushalte. Zudem stellt es Mediendienstleistungen für lineare und nichtlineare Inhalte bereit. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist an den Börsen von Paris und Luxemburg notiert (Ticker: SESG). Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com.

