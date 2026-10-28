Astra Industrial Group Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

28.10.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Astra Industrial Group Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 586,1 Millionen SAR im Vergleich zu 730,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 SAR, nach 2,09 SAR im Vorjahresvergleich.

Astra Industrial Group Bearer hat am 25.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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