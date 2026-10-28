Astra Industrial Group Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Astra Industrial Group Bearer hat am 25.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 SAR, nach 2,09 SAR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Astra Industrial Group Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 586,1 Millionen SAR im Vergleich zu 730,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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