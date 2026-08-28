AstraZeneca-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.08.26 18:00 Uhr

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11 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AstraZeneca veröffentlicht.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für AstraZeneca ein Kursziel von 155,00 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 35,30 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 119,70 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 175,00 GBP 46,20 28.08.2026 Deutsche Bank AG 115,00 GBP -3,93 25.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 163,00 GBP 36,17 20.08.2026 Deutsche Bank AG 115,00 GBP -3,93 19.08.2026 UBS AG 176,00 GBP 47,03 19.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 33,67 17.08.2026 Jefferies & Company Inc. 175,00 GBP 46,20 07.08.2026 UBS AG 176,00 GBP 47,03 04.08.2026 Deutsche Bank AG 115,00 GBP -3,93 04.08.2026 Jefferies & Company Inc. 175,00 GBP 46,20 03.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 33,67 03.08.2026

Redaktion finanzen.net