DAX 26.258 -1,2%ESt50 6.420 -1,0%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,14 +0,3%Nas 26.300 -0,4%Bitcoin 67.683 +1,3%Euro 1,1616 +0,3%Öl 90,4 +1,2%Gold 4.432 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AstraZeneca-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
141.60 EUR -0.70 EUR -0.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

11 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AstraZeneca veröffentlicht.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für AstraZeneca ein Kursziel von 155,00 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 35,30 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 119,70 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP46,2028.08.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-3,9325.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.163,00 GBP36,1720.08.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-3,9319.08.2026
UBS AG176,00 GBP47,0319.08.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP33,6717.08.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP46,2007.08.2026
UBS AG176,00 GBP47,0304.08.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-3,9304.08.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP46,2003.08.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP33,6703.08.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle AstraZeneca Aktie News

Werbung

AstraZeneca Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
20.08.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
19.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.