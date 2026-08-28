AstraZeneca-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
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11 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AstraZeneca veröffentlicht.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für AstraZeneca ein Kursziel von 155,00 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 35,30 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 119,70 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|46,20
|28.08.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-3,93
|25.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|163,00 GBP
|36,17
|20.08.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-3,93
|19.08.2026
|UBS AG
|176,00 GBP
|47,03
|19.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|33,67
|17.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|46,20
|07.08.2026
|UBS AG
|176,00 GBP
|47,03
|04.08.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-3,93
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|46,20
|03.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|33,67
|03.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG