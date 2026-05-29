AstraZeneca-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
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6 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AstraZeneca-Aktie veröffentlicht.
4 Experten raten die AstraZeneca-Aktie zu kaufen, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 156,00 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,98 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der AstraZeneca-Aktie von 138,02 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-16,68
|28.05.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-16,68
|21.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|15,93
|14.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|180,00 GBP
|30,42
|13.05.2026
|Bernstein Research
|186,00 GBP
|34,76
|04.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|180,00 GBP
|30,42
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent