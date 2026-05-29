AstraZeneca-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

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6 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AstraZeneca-Aktie veröffentlicht.

4 Experten raten die AstraZeneca-Aktie zu kaufen, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 156,00 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,98 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der AstraZeneca-Aktie von 138,02 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 115,00 GBP -16,68 28.05.2026 Deutsche Bank AG 115,00 GBP -16,68 21.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 15,93 14.05.2026 Jefferies & Company Inc. 180,00 GBP 30,42 13.05.2026 Bernstein Research 186,00 GBP 34,76 04.05.2026 Jefferies & Company Inc. 180,00 GBP 30,42 01.05.2026

Redaktion finanzen.net