DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 -0,4%Nas26.973 +0,2%Bitcoin63.101 -0,2%Euro1,1660 ±0,0%Öl92,05 -1,4%Gold4.542 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Sandisk A411ZM Dell Technologies A2N6WP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
158,95 EUR -0,05 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

6 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AstraZeneca-Aktie veröffentlicht.

4 Experten raten die AstraZeneca-Aktie zu kaufen, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 156,00 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,98 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der AstraZeneca-Aktie von 138,02 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG115,00 GBP-16,6828.05.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-16,6821.05.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP15,9314.05.2026
Jefferies & Company Inc.180,00 GBP30,4213.05.2026
Bernstein Research186,00 GBP34,7604.05.2026
Jefferies & Company Inc.180,00 GBP30,4201.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
28.05.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
21.05.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
14.05.2026AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.05.2026AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.05.2026AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.02.2026AstraZeneca HaltenDZ BANK
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.05.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
21.05.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
30.04.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
30.03.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
26.03.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen