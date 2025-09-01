DAX23.569 +0,4%ESt505.322 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.178 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.565 +0,9%
Notierung im Blick

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca reagiert am Nachmittag positiv

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 121,16 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
139,65 EUR 1,65 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 121,16 GBP. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,62 GBP. Mit einem Wert von 119,76 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 376.855 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 133,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 95,74 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,43 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
09.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

