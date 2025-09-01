AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 121,16 GBP zu.

Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 121,16 GBP. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,62 GBP. Mit einem Wert von 119,76 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 376.855 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 133,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 95,74 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,43 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

