AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von AstraZeneca hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 122,14 GBP.
Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der AstraZeneca-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 122,14 GBP. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 122,56 GBP. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,40 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,04 GBP. Bisher wurden heute 189.400 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,20 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,74 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 27,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2024 mit 2,46 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,43 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,11 USD je Aktie belaufen.
