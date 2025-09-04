AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca fällt am Freitagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 121,54 GBP.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 121,54 GBP. Bei 121,10 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 121,70 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.999 AstraZeneca-Aktien.

Am 06.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 130,68 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,52 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2024 mit 2,46 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,43 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 10,82 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

