AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 129,16 GBP.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 129,16 GBP. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 129,34 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,44 GBP. Zuletzt wurden via London 354.127 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei 129,72 GBP erreichte der Titel am 08.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 0,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,74 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2024 mit 2,46 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,25 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 139,23 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,82 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,13 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel

AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant

AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet