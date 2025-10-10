AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 129,02 GBP ab.

Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 129,02 GBP nach. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 127,70 GBP. Bei 127,94 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 162.161 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Gewinne von 0,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 25,79 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,25 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,46 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 139,23 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10,25 Mrd. GBP eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte AstraZeneca die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

