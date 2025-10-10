AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken AstraZeneca am Vormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 128,06 GBP ab.

Das Papier von AstraZeneca befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 128,06 GBP ab. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 127,70 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,94 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 42.792 Stück.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,72 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 1,28 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Mit Abgaben von 25,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 139,23 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,13 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

