AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 118,96 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 118,96 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,96 GBP. Bei 119,36 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 101.150 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,24 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,98 GBP je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

