AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

11.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 119,78 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
138,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Um 09:07 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 119,78 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 119,82 GBP. Bei 119,36 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.747 AstraZeneca-Aktien.

Am 13.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 3,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Abschläge von 20,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2024 mit 2,46 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

