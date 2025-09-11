AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken AstraZeneca am Freitagmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 119,30 GBP ab.
Die AstraZeneca-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 119,30 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 119,00 GBP. Bei 119,30 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.572 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2024 auf bis zu 124,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 95,74 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,24 USD je AstraZeneca-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,72 GBP.
Am 29.07.2025 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,11 USD je Aktie aus.
