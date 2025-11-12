AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Mittag südwärts

AstraZeneca im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 134,50 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 134,50 GBP. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 134,10 GBP. Bei 135,48 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 102.480 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 135,48 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 0,72 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 28,82 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 145,29 GBP.

Am 06.11.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,27 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,17 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

