DAX24.347 +1,1%Est505.789 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.716 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,70 -0,7%Gold4.128 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
AstraZeneca im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Mittag südwärts

12.11.25 12:04 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 134,50 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
152,65 EUR -1,35 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 134,50 GBP. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 134,10 GBP. Bei 135,48 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 102.480 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 135,48 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 0,72 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 28,82 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 145,29 GBP.

Am 06.11.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,27 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,17 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
12:11AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
06.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:11AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
07.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen