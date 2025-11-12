AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca legt am Vormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 135,22 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 135,22 GBP. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 135,48 GBP. Bei 135,48 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 26.186 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 135,48 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 0,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 29,20 Prozent Luft nach unten.
AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,29 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.
AstraZeneca veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 GBP, nach 0,98 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 11,27 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,17 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
