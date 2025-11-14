AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gibt am Freitagmittag ab

Blick auf AstraZeneca-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 134,74 GBP nach.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 134,74 GBP. Bei 134,48 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,64 GBP. Zuletzt wechselten via London 155.039 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,74 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AstraZeneca-Aktie bei 145,86 GBP.

Am 06.11.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 0,71 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,27 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,43 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,17 USD je Aktie belaufen.

