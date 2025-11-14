AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von AstraZeneca

Kursverlauf

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 134,56 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 134,56 GBP. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 134,08 GBP. Bei 134,64 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 381.280 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,74 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 0,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Abschläge von 28,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,86 GBP.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 11,27 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,43 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,17 USD je AstraZeneca-Aktie.

