DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Freitagvormittag tiefer

14.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 134,76 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
152,80 EUR 0,30 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 134,76 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 134,48 GBP. Bei 134,64 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 35.484 Aktien.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,48 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,53 Prozent. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,86 GBP.

Am 06.11.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,22 GBP gegenüber 0,71 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,27 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,43 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AstraZeneca am 05.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
08:06AstraZeneca OutperformBernstein Research
12.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:06AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
07.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

