AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken AstraZeneca am Nachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 112,84 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die AstraZeneca-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 112,84 GBP ab. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 112,78 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,24 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 430.597 AstraZeneca-Aktien.

Am 05.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,56 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 8,61 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,74 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 15,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,98 GBP je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 10,82 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

