AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 113,80 GBP ab.

Um 09:06 Uhr fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 113,80 GBP ab. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 113,76 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,24 GBP. Zuletzt wechselten 18.016 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,56 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,70 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 18,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,24 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10,25 Mrd. GBP eingefahren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,10 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

