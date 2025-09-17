DAX23.613 +1,1%ESt505.421 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1831 +0,1%Öl67,59 -0,5%Gold3.658 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursverlauf

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag mit Kursabschlägen

18.09.25 09:30 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 113,80 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
131,65 EUR 1,10 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 113,80 GBP ab. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 113,76 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,24 GBP. Zuletzt wechselten 18.016 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,56 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,70 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 18,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,24 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10,25 Mrd. GBP eingefahren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,10 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt

AstraZeneca-Aktie verliert: Konzern stoppt Ausbau in Cambridge

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen