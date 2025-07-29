AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagnachmittag gefragt

Kurs der AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 120,18 GBP zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 120,18 GBP. Bei 120,18 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 119,38 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 226.177 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 133,38 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,34 Prozent.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2024 mit 2,46 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,58 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,11 USD je Aktie aus.

