Kurs der AstraZeneca

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagnachmittag gefragt

21.08.25 16:11 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 120,18 GBP zu.

AstraZeneca PLC
138,80 EUR 2,00 EUR 1,46%
Um 15:52 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 120,18 GBP. Bei 120,18 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 119,38 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 226.177 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 133,38 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,34 Prozent.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2024 mit 2,46 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,58 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
29.07.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
29.07.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
09.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
04.06.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.05.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

