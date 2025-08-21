DAX24.324 +0,1%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag gefragt

22.08.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 120,61 GBP.

Das Papier von AstraZeneca konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 120,61 GBP. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 120,70 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 119,34 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 84.248 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 25,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca-Aktie wird bei 138,72 GBP angegeben.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

