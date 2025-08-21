AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag gefragt

DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.716 +2,1%Nas21.494 +1,9%Bitcoin99.752 +3,1%Euro1,1716 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 120,84 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 120,84 GBP. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,26 GBP an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,34 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 226.739 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 133,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 26,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 138,72 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,98 GBP je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

