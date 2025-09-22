AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verbilligt sich am Dienstagmittag

So bewegt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 113,78 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 113,78 GBP. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,76 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 114,32 GBP. Zuletzt wechselten via London 130.950 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Bei 122,56 GBP markierte der Titel am 05.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 7,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 18,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt

AstraZeneca-Aktie verliert: Konzern stoppt Ausbau in Cambridge