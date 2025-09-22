DAX23.648 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.922 +0,4%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.758 +0,3%
Aktienkurs aktuell

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag tiefer

23.09.25 09:26 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 114,06 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 114,06 GBP. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 114,00 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,32 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 26.605 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 122,56 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,06 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,72 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt

AstraZeneca-Aktie verliert: Konzern stoppt Ausbau in Cambridge

