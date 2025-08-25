DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.456 ±0,0%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,60 -1,7%Gold3.383 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

26.08.25 16:10 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,9 Prozent auf 118,56 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
137,50 EUR -0,50 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 118,56 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,44 GBP. Mit einem Wert von 118,76 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 612.781 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 133,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,50 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 19,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je AstraZeneca-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca-Aktie wird bei 138,72 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
29.07.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
29.07.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
09.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
04.06.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.05.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

