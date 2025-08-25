AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagvormittag mit Verlusten

So bewegt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 118,62 GBP nach.

Um 09:07 Uhr fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 118,62 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,44 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,76 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 187.117 AstraZeneca-Aktien.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,44 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,29 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,46 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,72 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren