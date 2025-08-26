DAX24.152 ±0,0%ESt505.387 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,03 -0,3%Gold3.379 -0,4%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca legt am Mittwochvormittag zu

27.08.25 09:25 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 119,26 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
137,55 EUR 0,05 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AstraZeneca legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 119,26 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 119,30 GBP. Bei 118,98 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 20.974 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2024 auf bis zu 133,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,72 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,46 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,23 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,72 GBP.

AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren

