AstraZeneca beruft Aradhana Sarin zum Finanzvorstand

LONDON (Dow Jones)--Die AstraZeneca plc hat Aradhana Sarin, derzeit Executive Vice-President und Chief Financial Officer von Alexion Pharmaceuticals, zum nächsten CFO ernannt. Sarin löse damit Marc Dunoyer ab, teilte der Pharmakonzern mit.

Der Pharmariese ist aktuell dabei, Alexion zu übernehmen. Dunoyer scheidet nach mehr als sieben Jahren als Finanzvorstand (CFO) aus dem Vorstand von AstraZeneca aus. Er wird Chief Executive von Alexion und Chief Strategy Officer von AstraZeneca werden.

Die Änderungen in der Geschäftsführung sind abhängig vom Abschluss der Transaktion und werden am 1. August oder dem späteren Datum des Abschlusses wirksam, so AstraZeneca.

AstraZeneca sagte, dass die Akquisition voraussichtlich im dritten Quartal abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen.

June 04, 2021 02:29 ET (06:29 GMT)