Astrazeneca und Merck & Co bekommen zwei Empfehlungen für Lynparza

NEW YORK (Dow Jones)--Astrazeneca und Merck & Co. stehen vor einem Erfolg bei ihrem gemeinsamen Krebsmedikament Lynparza. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur empfahl am Montag die Zulassung von zwei zusätzlichen Indikationen für Lynparza.

Die Arzneimittelhersteller erklärten, eine Empfehlung beziehe sich auf Lynparza als Monotherapie für die Behandlung von Erwachsenen mit metastasierendem, kastrationsresistentem Prostatakrebs und BRCA1/2-Mutationen, die nach einer vorherigen Therapie, die ein neues hormonelles Mittel einschließt, Fortschritte gemacht haben.

Die zweite Empfehlung sieht Lynparza als Erstlinien-Erhaltungstherapie in Kombination mit Bevacizumab bei HRD-positivem fortgeschrittenem Eierstockkrebs vor.

Die endgültige Entscheidung liegt bei der EU-Kommission, die aber im Allgemeinen den Empfehlungen des CHMP folgt.

Astrazeneca und Merck hatten 2017 eine Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Lynparza für verschiedene Krebsarten vereinbart.

September 21, 2020 12:21 ET (16:21 GMT)