Astrazeneca will Produktion von Corona-Impfstoff verdoppeln

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca plc arbeitet an der Beseitigung von Problemen in der Impfstoff-Produktion und will den monatlichen Ausstoß des Corona-Vakzins bis April auf monatlich 200 Millionen Dosen annähernd verdoppeln. Gleichzeitig werde auch an der Verbesserung des Impfstoffes gearbeitet, damit dieser auch besser gegen die Varianten des Virus wirksam ist, wie das Unternehmen mitteilte. Ein verbessertes Vakzin soll innerhalb von sechs bis neun Monaten zur Verfügung stehen.

Astrazeneca hatte vergangenes Jahr mit zahlreichen Pannen zu kämpfen. So gab es Zweifel an der Wirksamkeit bei älteren Patienten, und die Produktion fuhr nicht so schnell hoch wie erwartet.

February 11, 2021 08:22 ET (13:22 GMT)