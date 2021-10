Astrazenecas: Imfinzi-Kombination wirkt in Studie bei Gallengangskrebs

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca hat in einer Phase-3-Studie mit dem humanen monoklonalen Antikörper Imfinzi laut Mitteilung eine "signifikante Verbesserung" des Gesamtüberlebens bei Patienten mit fortgeschrittenem Gallengangskrebs erreicht.

In der Studie Topaz-1 habe Imfinzi in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie im Vergleich zur Chemotherapie allein die Gesamtüberlebenszeit "statistisch signifikant und klinisch bedeutsam" verlängert, teilte der an der Londoner Börse notierte Pharmakonzern mit.

October 25, 2021 03:04 ET (07:04 GMT)