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Astrazenecas Lungenmittel Tozorakimab erreicht Primärziel

27.03.26 09:12 Uhr
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AstraZeneca PLC
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Von Adria Calatayud

DOW JONES--Ein Medikamentenkandidat von Astrazeneca für Lungenerkrankungen hat in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien das primäre Ziel erreicht. Bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) habe das Medikament Tozorakimab die annualisierte Rate moderater bis schwerer Verschlechterungen gesenkt, teilte der britische Pharmakonzern mit. Die COPD tritt häufig bei starken Rauchern auf.

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Die Reduktion wurde demnach sowohl in der primären Population ehemaliger Raucher als auch in der Gesamtpopulation beobachtet, die ehemalige und aktuelle Raucher umfasste. Das Medikament sei im Allgemeinen gut vertragen worden und weise ein günstiges Sicherheitsprofil auf, so Astrazeneca.

COPD ist die dritthäufigste Todesursache weltweit, und Tozorakimab wirkt anders als andere Medikamente, indem es sowohl die Entzündung verringert als auch den Kreislauf der Schleimfunktionsstörung unterbricht, die beiden Haupttreiber der Erkrankung, erklärte Sharon Barr, Executive Vice President für biopharmazeutische Forschung und Entwicklung bei Astrazeneca.

Das Medikament wird laut Astrazeneca in weiteren Phase-3-Studien bei COPD sowie in einer weiteren fortgeschrittenen Studie bei schwerer viraler Erkrankung der unteren Atemwege und in einer Phase-2-Studie bei Asthma untersucht.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)

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