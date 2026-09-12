Astroscale hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Astroscale gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 22,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,230 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Astroscale in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Astroscale
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Astroscale
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Astroscale Aktie News
Astroscale Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Astroscale nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.