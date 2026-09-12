Astroscale hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

12.09.26 06:35 Uhr

Astroscale gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 22,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,230 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Astroscale in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net