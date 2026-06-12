Astroscale präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Astroscale hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Astroscale vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12,37 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -44,580 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,52 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 957,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Astroscale hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 49,780 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -188,910 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 141,79 Prozent auf 5,94 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net