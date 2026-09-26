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Astrotech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Astrotech hat am 25.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Astrotech ein Ergebnis je Aktie von -1,750 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Astrotech 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,490 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -8,320 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 13,33 Prozent auf 1,05 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 0,91 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.net

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