DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,85 +0,3%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.524 -0,7%Euro 1,1234 +0,1%Öl 91,4 -1,3%Gold 4.117 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Asundexian

Bayer-Aktie: FDA erteilt Zulassung für Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe

Bayer-Aktie: FDA erteilt Zulassung für Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe

Bayer hat nach China nun auch in den USA eine Zulassung für sein Medikament Asundexian zur Prophylaxe sekundärer Schlaganfälle bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
57.30 EUR 0.40 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen

Der Gerinnungshemmer gilt als Blockbuster-Kandidat für den deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Spitzenjahresumsätzen in Milliardenhöhe.

Werbung

Die US-Gesundheitsbehörde FDA ließ das Medikament bei Erwachsenen nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder einem Hochrisiko-transitorisch ischämischen Anfall zur Verringerung des Schlaganfallrisikos zu. Vor zwei Wochen hatte China als erstes Land weltweit eine solche Zulassung für Asundexian ausgegeben.

Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache sowie die dritthäufigste Ursache für Tod und Behinderung zusammen. In den USA ist die schlaganfallbedingte Sterblichkeit zwischen 1990 und 2021 um 16 Prozent gestiegen.

Asundexian (Markenname: Sunharbo) ist das weltweit erste Mittel aus der neuen Klasse der FXIa-Hemmer, deren Blutungsrisiko gegenüber den bisher am Markt verfügbaren Blutverdünnern deutlich geringer ist.

Werbung

2023 hatte Bayer mit Asundexian einen Rückschlag erlitten, als der Wirkstoff sich bei Patienten mit Vorhofflimmern im Vergleich mit anderen Medikamenten als zu wenig wirksam erwies.

DOW JONES

Bildquellen: Bayer, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Aktuelle Bayer Aktie News

Werbung

Bayer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Bayer Kaufen DZ BANK
04.11.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Bayer Buy UBS AG
04.11.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.