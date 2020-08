Asylbewerber-Einrichtung mit 519 Bewohnern unter Quarantäne

Werbung

Heute im Fokus

DAX leichter -- Deutsche-Post-CEO bekräftigt Ziele 2020 und 2022 -- Delivery Hero mit tiefroten Zahlen -- Fielmann wagt Gewinnprognose -- Instone, HAMBORNER REIT, Aroundtown im Fokus

Gemeinsam mit Ford: Bosch erprobt fahrerloses Parken nun auch in den USA. Lufthansa will weitere staatliche Rettungshilfen vermeiden US-Börsenaufsicht macht Weg für Direktnotiz an NYSE frei. Siemens Gamesa will stärker wachsen als der Markt. Rolls-Royce will Geschäftsteile abstoßen. Bouygues mit starkem Umsatzrückgang. Philips baut Kapazitäten bei Gefäßerkrankungen mit Millionenübernahme aus.