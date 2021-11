Neue Wertpapiere ausgegeben: Deutsche Bank stärkt Kernkapital

GO

Heute im Fokus

DAX schließt nach neuem Allzeithoch im Plus -- Rivian nun wertvoller als VW -- JPMorgan verklagt Tesla - Musk verkauft weitere Aktien -- Home Depot, Meta, Dermapharm, thyssenkrupp, QIAGEN im Fokus

Siemens-Aktie nach einigen Tagen Pause wieder auf Rekordjagd. Airbus erhält in Dubai weitere Aufträge - Auch Boeing sammelt Bestellungen ein. LEG verschafft sich am Anleihemarkt frisches Kapital. Vodafone erhöht Prognose für Mittelzufluss. Siemens Healthineers holt eine zweite Frau in den Vorstand. Pfizer vergibt Lizenzen für Generika seines COVID-Medikaments.