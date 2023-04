AT&T Aktie News: S&P 500 Aktie AT&T zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Um 12:00 Uhr sprang die AT&T-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 16,32 EUR zu. Die AT&T-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,39 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,20 EUR. Der Tagesumsatz der AT&T-Aktie belief sich zuletzt auf 81.226 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2022 bei 20,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,10 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AT&T-Aktie liegt somit 9,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.04.2023 hat AT&T die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,41 Prozent auf 30.139,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte AT&T 40.958,00 USD umgesetzt.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von AT&T veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 24.04.2024.

In der AT&T-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

