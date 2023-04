AT&T Aktie News: S&P 500 Aktie AT&T gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 18,13 USD zu. Der Kurs der AT&T-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,30 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 17,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AT&T-Aktien beläuft sich auf 3.914.358 Stück.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 22,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 14,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Derzeit notiert die AT&T-Aktie damit 25,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.04.2023 äußerte sich AT&T zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.139,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40.958,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte AT&T am 26.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AT&T-Gewinn in Höhe von 2,40 USD je Aktie aus.

