Ateam informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ateam hat am 05.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Ateam hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net