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Ategrity Specialty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ategrity Specialty Holdings LLC Registered Shs
21.00 EUR -1.20 EUR -5.41 %
Charts | News | Analysen

Ategrity Specialty hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ategrity Specialty 125,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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