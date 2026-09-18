Atende: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

18.09.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,88 Prozent auf 59,9 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 63,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Atende 0,020 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Atende präsentierte am 16.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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