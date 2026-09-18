Atende: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Atende präsentierte am 16.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Atende 0,020 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,88 Prozent auf 59,9 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 63,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atende
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atende
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen