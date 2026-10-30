Aterra Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Aterra Metals hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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