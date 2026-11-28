Atha Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Atha Energy hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atha Energy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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