Athen begrüßt US-Sanktionen gegen die Türkei

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland befürwortet die wegen des Einsatzes des russischen Raketenabwehrsystems S-400 verhängten US-Sanktionen gegen die Türkei. Griechenland beobachte die Entscheidung der USA "mit Genugtuung", hieß es in einer Erklärung des Athener Außenministeriums am Montagabend. Griechenland und die Türkei streiten sich seit Monaten um den Umfang der Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) im östlichen Mittelmeer, um Hoheitsrechte in der Ägäis sowie die Zypernfrage. US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuvor Strafmaßnahmen gegen das Direktorat der Verteidigungsindustrie (SSB) verkündet./tt/DP/mis